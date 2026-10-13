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Пятый канал

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«Заперли в темной комнате и душили»: оператора БПЛА ВСУ убили после жалоб на домогательства

«Заперли в темной комнате и душили»: оператора БПЛА ВСУ убили после жалоб на домогательства

Командование 118-й бригады территориальной обороны ВСУ убило оператора БПЛА Валерию Степанову, которая ранее публично заявляла об издевательствах, домогательствах и угрозах со стороны начальства.

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