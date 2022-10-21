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Калинская впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000. В последнем гейме против Касаткиной она нанесла девять ударов рваной струной

Калинская впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000. В последнем гейме против Касаткиной она нанесла девять ударов рваной струной

73-я ракетка мира Анна Калинская обыграла №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Гвадалахаре (6:2, 2:6, 6:3).

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