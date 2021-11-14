В Петербурге рекорд вакцинации от коронавируса — более 30 тысяч инъекций в день. Показываем на графике, как меняется число привитых

В Петербурге зафиксировали рекорд числа вакцинированных за сутки. Как сообщил Смольный 13 ноября, за 11 число первым или вторым компонентом привито 30 186 человек.

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