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За рулем

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До того, как это стало мейнстримом: секретные вездеходы ГАЗ (видео)

До того, как это стало мейнстримом: секретные вездеходы ГАЗ (видео)

В СССР разработкой машин сверхвысокой проходимости уделялось изрядное внимание на многих автозаводах страны – видимо, уже тогда было понятно, что нормальных дорог в стране не будет весьма продолжительное время.

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