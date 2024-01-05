До того, как это стало мейнстримом: секретные вездеходы ГАЗ (видео)

В СССР разработкой машин сверхвысокой проходимости уделялось изрядное внимание на многих автозаводах страны – видимо, уже тогда было понятно, что нормальных дорог в стране не будет весьма продолжительное время.
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