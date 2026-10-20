Модель возмутило, что люди делают вывод об отношениях всего из-за пары моментов. Анастасия Костенко решила защитить мужа Дмитрия Тарасова от зрителей, которые посчитали его слишком холодным на шоу «Ставка на любовь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым