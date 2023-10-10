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Китай

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Китай скорбит по жертвам среди мирного населения в палестино-израильском конфликте

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Китай глубоко скорбит по жертвам среди мирных жителей в палестино-израильском конфликте, осуждает и выступает против действий, причиняющих вред гражданскому населению, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.

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