Китай скорбит по жертвам среди мирного населения в палестино-израильском конфликте

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Китай глубоко скорбит по жертвам среди мирных жителей в палестино-израильском конфликте, осуждает и выступает против действий, причиняющих вред гражданскому населению, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.