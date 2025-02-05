Ремонтные работы на Астраханском ГПЗ будут завершены уже завтра Об этом сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ремонтные работы на Астраханском ГПЗ будут завершены уже завтра Об этом сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Свежие комментарии