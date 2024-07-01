Есть три варианта остановки боевых действий, все они зависят от США, – генерал ВСУ

На Украине сейчас рассматриваются три сценария продолжения войны и завершения боевых действий. Все они зависят от того, какую позицию займут США в вопросе дальнейшего снабжения ВСУ деньгами, оружием и техникой.
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