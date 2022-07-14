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15+ фактов о Елизавете I и Марии Стюарт — двух сестрах-королевах, которые боролись за престол, хотя так ни разу и не встретились лично

15+ фактов о Елизавете I и Марии Стюарт — двух сестрах-королевах, которые боролись за престол, хотя так ни разу и не встретились лично

История противостояния двух королев — Елизаветы I и Марии Стюарт — не дает покоя киношникам. То и дело на экраны выходят костюмированные драмы, в которых режиссеры пытаются рассказать зрителям, что же произошло между сестрами почти 500 лет назад.

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