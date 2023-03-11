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«Какая наглость ». Бензема о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

«Какая наглость ». Бензема о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

Карим Бензема отреагировал на слова Дидье Дешама о его отъезде из сборной Франции.  Напомним, главный тренер французской команды заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря.

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