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Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа

Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа

Российский сенатор Андрей Клишас отреагировал ироничным комментарием на заявление главы Белого дома Джо Байдена о стрельбе на митинге в Пенсильвании, где был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп.

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