Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа

Российский сенатор Андрей Клишас отреагировал ироничным комментарием на заявление главы Белого дома Джо Байдена о стрельбе на митинге в Пенсильвании, где был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии