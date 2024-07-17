🇴🇲🏴 О теракте в Маскате В понедельник в Омане случилось трагичное событие: возле мечети имама Али в квартале Вади аль-Кабир в Маскате произошел теракт.
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🇴🇲🏴 О теракте в Маскате В понедельник в Омане случилось трагичное событие: возле мечети имама Али в квартале Вади аль-Кабир в Маскате произошел теракт.
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