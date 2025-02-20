Алгоритмы лицензирования софта Microsoft были взломаны — это особый случай за вс...

Алгоритмы лицензирования софта Microsoft были взломаны — это особый случай за всю историюГруппа хакеров Massgrave объявила, что обнаруженный ими эксплойт позволяет постоянно активировать практически все современные версии Windows и Office, начиная от Windows Vista и заканчивая Windows 11 и Server 2025.
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