Алгоритмы лицензирования софта Microsoft были взломаны — это особый случай за вс...

Алгоритмы лицензирования софта Microsoft были взломаны — это особый случай за всю историюГруппа хакеров Massgrave объявила, что обнаруженный ими эксплойт позволяет постоянно активировать практически все современные версии Windows и Office, начиная от Windows Vista и заканчивая Windows 11 и Server 2025.