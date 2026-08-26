Театр абсурда
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Театр абсурда

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После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

Экс-депутата Госдумы и Волгоградской областной думы нескольких созывов шокировал визит в туалет московского ЦУМа.

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Комментарии
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Павел Б
В ЦУМ не ходят нищеброды.. А только те кто готов  заплатить за трусы 300 долларов и за носки 200 долларов.. ,не говоря  брендовых вещах.  Хотя, в Европе туалеты на каждом шагу. Бесплатно.. Можно строить первоклассные дороги, новые ветки метро, но если сходить в туалет становится проблемой, то говорить о том, что всё делается для мАсквичей..смешно
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4 н.
Владимир Яковлевич
У правительства Москвы свое мнение по этому поводу
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4 н.
Николай Кузнецов
vladstamp
А что Вы хотели!!!  Столица!!! Жирует за счёт остальных регионов!!!
Глупости все это, что они за чужой счет живут. За свой, только дело в том, что Москва понемногу оттянула на себя очень существенную часть, как бы это назвать, производства, что ли. То есть многое, хорошо оплачиваемое, сосредоточилось около и в Москве и в крупнейших городах, даже население туда ушло.
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4 н.