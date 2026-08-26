После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

В ЦУМ не ходят нищеброды.. А только те кто готов заплатить за трусы 300 долларов и за носки 200 долларов.. ,не говоря брендовых вещах. Хотя, в Европе туалеты на каждом шагу. Бесплатно.. Можно строить первоклассные дороги, новые ветки метро, но если сходить в туалет становится проблемой, то говорить о том, что всё делается для мАсквичей..смешно

Николай Кузнецов

vladstamp А что Вы хотели!!! Столица!!! Жирует за счёт остальных регионов!!!

Глупости все это, что они за чужой счет живут. За свой, только дело в том, что Москва понемногу оттянула на себя очень существенную часть, как бы это назвать, производства, что ли. То есть многое, хорошо оплачиваемое, сосредоточилось около и в Москве и в крупнейших городах, даже население туда ушло.