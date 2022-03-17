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Председатель СК России поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности, повлекшей нарушение жилищных прав граждан в Ростове-на-Дону

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности, повлекшей нарушение жилищных прав граждан в Ростове-на-Дону

В связи с повторным обращением жителей Ростова-на-Дону об аварийном состоянии жилого дома, известного как «Дом актеров», Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.

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