Билайн стал лидером по скорости интернета в московском метро

Билайн третий год подряд занял первое место по средней скорости скачивания контента в тоннелях московского метро, а также по показателю непрерывности предоставления услуги, следует из результатов исследования агентства "Телеком Дейли".
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