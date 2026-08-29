Максим Ковтун отметил высокий уровень конкуренции среди фигуристов

Чемпион России Максим Ковтун оценил высокий уровень конкуренции на международных аренах. Русские фигуристы одержали победу на Гран-при среди юниоров в Китае и готовятся к челленджеру в Японии.
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