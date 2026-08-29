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Царьград

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Максим Ковтун отметил высокий уровень конкуренции среди фигуристов

Максим Ковтун отметил высокий уровень конкуренции среди фигуристов

Чемпион России Максим Ковтун оценил высокий уровень конкуренции на международных аренах. Русские фигуристы одержали победу на Гран-при среди юниоров в Китае и готовятся к челленджеру в Японии.

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