Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.
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