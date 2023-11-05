Глава Госдепа Блинкен: США не хотят войны с Ираном, но защитят свои объекты

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном и не ищет его, однако намерен защищать граждан США на Ближнем Востоке от действий проиранских формирований.
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