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Путин посетил судостроительный комплекс в Приморье и осмотрел танкер «Петр Столыпин»

Путин посетил судостроительный комплекс в Приморье и осмотрел танкер «Петр Столыпин»

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 2 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс в Большом Камне Приморского края, где ознакомился с производственными мощностями предприятия и новыми судами.

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