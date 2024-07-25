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В Госдуме назвали условие возвращения россиян на Олимпиаду под национальным флагом

В Госдуме назвали условие возвращения россиян на Олимпиаду под национальным флагом

Возвращение россиян на Олимпиаду под национальным флагом зависит от сроков окончания специальной военной операции (СВО), считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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