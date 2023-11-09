Владимир Путин прилетел в Казахстан с рабочим визитом

РИАМО - 9 ноя. Самолет Владимира Путина приземлился в Астане, сообщает ТАСС. Российский президент прибыл в Казахстан с рабочим визитом, в ходе которого пройдет встреча с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
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