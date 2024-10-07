Шмыгаль: Украина и Словакия создадут восточно-европейский энергетический хаб

Киев и Братислава создадут восточно-европейский энергетический хаб. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо, запись которой опубликована на YouTube-канале украинского кабмина.
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