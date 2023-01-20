Гаман: Более 330 тыс. кв. м жилья появится по проектам комплексного развития территорий в Чертанове Южном и Новогирееве

Инвесторы смогут возвести свыше 650 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой застройки на части бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Чертаново Южное и неэффективно используемой территории на Кусковской улице в Новогирееве.
Инвесторы смогут возвести свыше 650 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой застройки на части бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Чертаново Южное и неэффективно используемой территории на Кусковской улице в Новогирееве.
Свежие комментарии