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Гаман: Более 330 тыс. кв. м жилья появится по проектам комплексного развития территорий в Чертанове Южном и Новогирееве

Гаман: Более 330 тыс. кв. м жилья появится по проектам комплексного развития территорий в Чертанове Южном и Новогирееве

Инвесторы смогут возвести свыше 650 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой застройки на части бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Чертаново Южное и неэффективно используемой территории на Кусковской улице в Новогирееве.

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