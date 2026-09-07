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Царьград

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Губернатор Югры поручил создать портал для целевого образования

Губернатор Югры поручил создать портал для целевого образования

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил создать информационный портал для студентов. Он будет содержать список востребованных специальностей с гарантированной оплатой обучения.

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