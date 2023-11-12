«Ланцеты» продолжают уничтожать технику врага по всему фронту (ВИДЕО)

Беспилотные барражирующие боеприпасы «Ланцет» продолжают уничтожать технику врага по всему фронту. «Русская Весна» предлагает вашему вниманию подборку кадров работы российских «Иксоводов».
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