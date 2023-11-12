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Русская весна

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«Ланцеты» продолжают уничтожать технику врага по всему фронту (ВИДЕО)

«Ланцеты» продолжают уничтожать технику врага по всему фронту (ВИДЕО)

Беспилотные барражирующие боеприпасы «Ланцет» продолжают уничтожать технику врага по всему фронту. «Русская Весна» предлагает вашему вниманию подборку кадров работы российских «Иксоводов».

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