Спустя 3 недели проката, кассовые сборы “Капитан Америка 4” составили $370 милл...

Спустя 3 недели проката, кассовые сборы “Капитан Америка 4” составили $370 миллионов – фильм по-прежнему не окупилсяАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось кассовыми сборами фильма “Капитан Америка: Дивный новый мир” за четвертый уик-энд.
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