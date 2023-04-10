Сезон разводки мостов стартовал в Петербурге на Неве и Малой Неве

Первые корабли проплыли под мостами, сообщает «Мостотрест». В ночь с 9 на 10 апреля начался навигационный период по разводке мостов на Неве и Малой Неве.
Популярные статьи
- Флориан Филиппо про визит Урсулы фон дер Ляйен в КНР: Она была в ярости
- «Не прыгай»: президент США Байден неожиданно повернулся спиной к слушателям в Северной Ирландии и указал пальцем в небо
- Пригожин обратился к председателю Госдумы Володину с просьбой рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий Беглова
Свежие комментарии