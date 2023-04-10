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Сезон разводки мостов стартовал в Петербурге на Неве и Малой Неве

Сезон разводки мостов стартовал в Петербурге на Неве и Малой Неве

Первые корабли проплыли под мостами, сообщает «Мостотрест». В ночь с 9 на 10 апреля начался навигационный период по разводке мостов на Неве и Малой Неве.

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