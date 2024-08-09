Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Все же знают столицу Таджикистана? Да, все правильно, славный город Душанбе. Когда в него прилетаешь впервые, кажется, будто из Москвы и не уезжал: повсюду какие-то стройки, ремонты дорог, адские пробки и повсюду таджики, таджики, таджики.
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