Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Все же знают столицу Таджикистана? Да, все правильно, славный город Душанбе. Когда в него прилетаешь впервые, кажется, будто из Москвы и не уезжал: повсюду какие-то стройки, ремонты дорог, адские пробки и повсюду таджики, таджики, таджики.