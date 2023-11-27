Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Националисты сложили оружие после штурма подразделения ВДВ РФ под Артемовском

Националисты сложили оружие после штурма подразделения ВДВ РФ под Артемовском

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции захватила и зачистила опорный пункт ВСУ с засевшим в нем подразделением украинских военнослужащих.

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