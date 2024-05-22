Европа, Советскому солдату поклонись Брошюру с названием «Европа, Советскому солдату поклонись!» написал несколько лет назад президент Союза ветеранов Группы советских войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ), генерал-полковник А.
Европа, Советскому солдату поклонись
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Юрий Ильинов
Пожилую немку спросили, помнит ли она войну. "Да, помню. Это когда бананов не было."
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19 час.
Юрий Ильинов
Три государства Европы признали независимость Палестины Три государства Европы намерены признать независимость Палестины. Одна из этих стран – Ирландия. Такое заявление незадолго до события сделал американскому изданию Politico на условиях анонимности неназванный ирландский чиновник. По его словам, данное заявление намерены сделать на пресс-конференции представители правительства Ирландии. Брифинг, утверждает чиновник, проведут глава правительства Саймон Харрис, министр иностранных дел Майкл Мартин и руководитель министерства окружающей среды Имон Райан. Ирландия планирует скоординировать свое заявление одновременно с аналогичными шагами в двух других европейских столицах в среду утром - сообщил источник издания. О каких конкретно государствах, разделяющих ирландскую позицию, идет речь, он не сказал. Известно лишь, что перед этим официальный Дублин вел консультации о признании Палестины с представителями нескольких европейских стран, которые положительно воспринимают данную инициативу. Среди них – Испания, Норвегия, Словения, Бельгия и Мальта. Зная о планах ирландских властей, Израиль предостерег их от такого шага, заявляя, что он играет на руку боевикам ХАМАС. Как и прогнозировалось, сегодня Ирландия признала независимость Палестины. Вместе с ней это сделали также Испания и Норвегия. Ранее глава испанского правительства Педро Санчес положительно отзывался об идее создания палестинского государства. По его словам, оно имеет для стран Европейского союза важное геополитическое значение.
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15 час.
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