Сеть пансионатов "Успенский" будет расширяться в Свердловской области

Власти Свердловской области активно поддерживают развитие инфраструктуры для пожилых людей. Одним из примеров такого развития является сеть пансионатов "Успенский", которая планирует расширяться за счет открытия новых филиалов.
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