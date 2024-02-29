В Алтайском крае при участии федерального эксперта обсудили основные проблемы бизнеса, имеющие признаки системности

27 февраля бизнес-омбудсмен Алтайского края совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей провели круглый стол по теме: “Обсуждение проекта доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае за 2023 год и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Президенту РФ”.