Алиев: Вина за крушение самолета под Актау лежит на представителях России

Президент Азербайджана заявил, что трагедии можно было избежатьВина за то, что азербайджанские граждане погибли при крушении самолета авиакомпании AZAL, разбившемся близ казахстанского Актау, лежит на представителях России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
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