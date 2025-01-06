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Daily Storm

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Алиев: Вина за крушение самолета под Актау лежит на представителях России

Алиев: Вина за крушение самолета под Актау лежит на представителях России

Президент Азербайджана заявил, что трагедии можно было избежатьВина за то, что азербайджанские граждане погибли при крушении самолета авиакомпании AZAL, разбившемся близ казахстанского Актау, лежит на представителях России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

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Комментарии
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Eduard
Все умирают,все гибнут,но воняет больше всех азерская сволочь с усиками.Его рожа приторная давно достала всех!
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19 час.
Eduard
Какие &quot;небожители&quot; азеры,так их &quot;жалко&quot;!
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19 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
У взеров самолет разбился Россия виновата. Носорог алиев берега попутал.
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6 час.

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