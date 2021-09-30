Журнал «Профиль»

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Корабли Черноморского флота отразили массированный авиаудар на учениях

Корабли Черноморского флота отразили массированный авиаудар на учениях

Корабли Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в учениях, состоявшихся в акватории Черном моря. В маневрах, помимо судов, также были задействованы самолеты соединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа.

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