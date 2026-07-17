Политика как он...
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Политика как она есть

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Посольство: Китай никогда не вмешивался в выборы в США

Посольство: Китай никогда не вмешивался в выборы в США

Китай никогда не вмешивался в выборы в США. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя обвинения американского президента Дональда Трампа в незаконном получении доступа к данным избирателей, передает телеканал CBS News.

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