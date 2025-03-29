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Сахарозаменители под прицелом: Как еда без сахара может приводить к набору веса

Сахарозаменители под прицелом: Как еда без сахара может приводить к набору веса

Сахарозаменители под прицелом: Как еда без сахара может приводить к набору веса Ирэн ОрлонскаяИностранные ученые провели исследование, в котором утверждают, что употребление обезжиренной пищи, не содержащей сахара, может способствовать набору веса.

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