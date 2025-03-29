Сахарозаменители под прицелом: Как еда без сахара может приводить к набору веса Ирэн ОрлонскаяИностранные ученые провели исследование, в котором утверждают, что употребление обезжиренной пищи, не содержащей сахара, может способствовать набору веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии