Русских отстраняют от ядерных исследований: ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами

Сотни специалистов, связанных с Россией, больше не смогут сотрудничать с ЦЕРНСтало известно, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) намерена прекратить сотрудничество примерно с пятью сотнями специалистами, имеющими связи с Россией.
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