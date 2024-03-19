Русских отстраняют от ядерных исследований: ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами

Сотни специалистов, связанных с Россией, больше не смогут сотрудничать с ЦЕРНСтало известно, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) намерена прекратить сотрудничество примерно с пятью сотнями специалистами, имеющими связи с Россией.