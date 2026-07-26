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Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам

Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что Черноморский флот продолжает выполнять боевые задачи, а удары морских беспилотников сместились с военных кораблей на гражданские суда, что он назвал международным терроризмом.

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