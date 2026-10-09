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ИА Реалист

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Акции и облигации выросли на фоне снижения нефти

Акции и облигации выросли на фоне снижения нефти

ЛОНДОН (ИА Реалист). 9 октября мировые рынки получили краткую передышку после двух дней распродаж. Нефть немного отступила, доходности облигаций снизились, а фондовые фьючерсы указали на восстановление.

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