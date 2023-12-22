Экс-глава «Сибэко» Михаил Абызов получил 12 лет колонии

Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. Экс-главе «Сибэко» и бывшему министру открытого правительства России Михаилу Абызову вынесен приговор по делу о хищении средств энергетических компаний «Сибэко» и «РЭС».