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Экс-глава «Сибэко» Михаил Абызов получил 12 лет колонии

Экс-глава «Сибэко» Михаил Абызов получил 12 лет колонии

Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. Экс-главе «Сибэко» и бывшему министру открытого правительства России Михаилу Абызову вынесен приговор по делу о хищении средств энергетических компаний «Сибэко» и «РЭС».

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