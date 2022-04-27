Видеообзор матча «Аталанта» – «Торино»: повторы всех 8 голов и спасение бергамасков в концовке

«Аталанта» и «Торино» выдали результативную ничью – 4:4. Команда из Бергамо уступала по ходу второго тайма 2:4, но сумела отыграться в концовке.

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