Театр абсурда
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Театр абсурда

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"От кого и чего бежим - без брани мы пустое место", - израильский бард про важность русского мата

"От кого и чего бежим - без брани мы пустое место", - израильский бард про важность русского мата

Politiki.net Накануне, израильский бард Сеня Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом) назвал главную причину, ставшую триггером для подавляющего числа российских артистов, побудившую их сбежать в Израиль.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Совсем у них крыша поехала. Туды их в качель.
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