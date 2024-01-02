"От кого и чего бежим - без брани мы пустое место", - израильский бард про важность русского мата

Politiki.net Накануне, израильский бард Сеня Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом) назвал главную причину, ставшую триггером для подавляющего числа российских артистов, побудившую их сбежать в Израиль.
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