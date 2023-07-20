Аргументы недели

98 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "Данные бывают либо плохие, либо очень плохие" (выдающийся математик). Вранье и ошибки в базах выявляются специальным...Полупроводниковая...
  • Татьяна Королева
    Но ведь есть и нормальные пансионаты!? И это большая удача,если за твоим престарелым родственником с деменцией,не мог...За свои же деньги...
  • Иван Иванов
    капитализьм однако........................За свои же деньги...

ВС РФ пресекли попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на Херсонском направлении

ВС РФ пресекли попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на Херсонском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян утром в четверг, 20 июля, сообщил, что российские военные пресекли попытку украинских диверсантов форсировать днепровскую акваторию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх