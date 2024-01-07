Кириенко и Пушилин встретили Рождество в одном из храмов ДНР

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона.
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