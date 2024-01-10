Депутаты одобрили передачу частной котельной Климовска в собственность властей

РИАМО - 10 янв. Депутаты Подольска одобрили передачу частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» в собственность государства, сообщил председатель совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии