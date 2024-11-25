Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    Главное им усидеть у власти и дальше наслаждаться прелестями руководства, им одним понятным удовольствием, при зарпла..."Писать самому Пу...
  • Русский Россиянин
    Безумству власти нет предела, пока в карманы капают деньги и ложили они на вымерание людей, заменят джамшудами, ну чт..."Писать самому Пу...
  • Русский Россиянин
    Так Путин только за, за ввоз этого зверья, и Песков его мысли озвучил в слух, будем и дальше ввозить это безмозглое з..."Писать самому Пу...

Пожарные в аэропорту Антальи начали тушить "Суперджет" через две минуты после сигнала пилотов

Пожарные в аэропорту Антальи начали тушить "Суперджет" через две минуты после сигнала пилотов

Лайнер авиакомпании "Азимут" из России загорелся после посадки в турецком аэропорту.Пожарные аэропорта турецкой Антальи приступили к тушению пожара на борту самолёта "Суперджет" авиакомпании "Азимут" через две минуты после получения тревожного сообщения от пилотов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх