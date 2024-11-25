Пожарные в аэропорту Антальи начали тушить "Суперджет" через две минуты после сигнала пилотов

Лайнер авиакомпании "Азимут" из России загорелся после посадки в турецком аэропорту.Пожарные аэропорта турецкой Антальи приступили к тушению пожара на борту самолёта "Суперджет" авиакомпании "Азимут" через две минуты после получения тревожного сообщения от пилотов.