Пожарные в аэропорту Антальи начали тушить "Суперджет" через две минуты после сигнала пилотов

Лайнер авиакомпании "Азимут" из России загорелся после посадки в турецком аэропорту.Пожарные аэропорта турецкой Антальи приступили к тушению пожара на борту самолёта "Суперджет" авиакомпании "Азимут" через две минуты после получения тревожного сообщения от пилотов.
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