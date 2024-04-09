В Архангельске пройдет Всероссийская конференция на тему экологии в химико-лесном комплексе

Мероприятие состоится 16-17 мая и будет приурочено сразу к нескольким крупным датам.Конференцию «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе» посвятят 300-летию Российской Академии наук, 95-летию инженерного лесотехнического образования в Архангельске и 440-летию основания столицы Поморья.
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