В Архангельске пройдет Всероссийская конференция на тему экологии в химико-лесном комплексе

Мероприятие состоится 16-17 мая и будет приурочено сразу к нескольким крупным датам.Конференцию «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе» посвятят 300-летию Российской Академии наук, 95-летию инженерного лесотехнического образования в Архангельске и 440-летию основания столицы Поморья.