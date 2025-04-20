Флаг Законодательного собрания Петербурга вернулся из космоса

Он пробыл на орбите пять месяцев Юбилейный флаг Законодательного собрания Петербурга с надписью «30 лет Законодательному Собранию Санкт-Петербурга» вошло в состав груза корабля «Прогресс МС-29», который вывела на орбиту ракета «Союз-2.
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