Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края дали 12 лет колонии

Суд приговорил бывшего министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей и крупное мошенничество, сообщили в прокуратуре и управлении Следственного комитета.
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